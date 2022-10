Quand Google essaie d'apostropher Tim Cook sur Twitter (en postant depuis un iPhone)...

Twitter for iPhone

Apparemment la personne en charge du compte officiel du Pixel aux Etats-Unis a cru bien faire en répondant directement à un tweet de Tim Cook (et en utilisant tous les hashtags qu'il faut). Malencontreusement il semblerait que celle-ci utilise non pas un Pixel comme on aurait pu le croire, mais un iPhone et l'app Twitter sur iOS avec sa signature reconnaissable entre toutes