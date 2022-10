La charge "écolo" (et très floue) d'Apple, limitée aux USA (iOS 16.1)

Energie Verte

USA uniquement

Avec iOS 16.1, votre iPhone peut essayer de réduire votre empreinte carbone en chargeant de manière sélective lorsque de l'électricité à faible émission de carbone est disponible.

Lorsque Clean Energy Charging est activé et que vous connectez votre iPhone à un chargeur, votre iPhone obtient une prévision des émissions de carbone dans votre réseau électrique local et l'utilise pour recharger votre iPhone pendant les périodes de production d'énergie plus propre.



Clean Energy Charging est disponible uniquement aux États-Unis et est activé par défaut lorsque vous configurez votre iPhone ou après la mise à jour vers iOS 16.1.

La charge d'énergie propre fonctionne avec la charge de batterie optimisée pour apprendre vos habitudes de charge. La charge d'énergie propre s'engage uniquement là où vous passez le plus de temps et chargez régulièrement votre iPhone pendant de longues périodes, comme votre domicile et votre lieu de travail. La fonction ne s'active pas si vos habitudes de charge sont variables ou si vous vous trouvez dans un nouvel emplacement, par exemple lorsque vous voyagez. Pour cette raison et pour obtenir les prévisions d'émissions de carbone pour votre région, certains paramètres de localisation doivent être activés pour que la charge d'énergie propre s'active. Votre iPhone n'envoie aucune des informations de localisation qu'il utilise pour cette fonctionnalité à Apple.

Quel impact réel ?

Dans une note de support , Apple tente d'en préciser le fonctionnement. Tout d'abord,-une demi-surprise, car ce genre de fonction nécessite des pré-requis régionaux spécifiques.Mais concrètement, comment ça marche ?De ce que l'on comprend,, pour tenter de trouver le meilleur compromis. Pour faire simple, si vous avez une vie assez posée, avec une charge domicile-travail, Apple pourra s'adapter -sinon, elle désactivera la fonctionnalité :Précisons que suivant les régions,- de savoir quel type d'énergie est consommée à un instant T -renouvelable, nucléaire, charbon, pétrole ou autre...Reste à savoir: on rappellera que mettre en route un four électrique pendant 1H (3kWh) équivaut parfois à plusieurs consommation annuelles d'un seul iPhone -l'impact d'une charge d'un téléphone risque de ne pas peser bien lourd dans votre propre, a contrario de celui d'Apple, qui pourra sans doute se gargariser d'êtredans son parc d'utilisateurs américains d'ici quelques années.