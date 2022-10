Publicité sur l'App Store ! Les développeurs protestent et montent au créneau !

Aujourd'hui

Avec une annonce de l'onglet Aujourd'hui, votre application peut apparaître bien en vue sur la page d'accueil de l'App Store - ce qui en fait l'un des premiers contenus que les utilisateurs voient lorsqu'ils commencent leur visite sur l'App Store

Dans un courriel envoyé aux développeurs, Apple avait en effet précisé qu'à compter du 25 octobre, des placements commenceraient à apparaître dans l'ongletde l'App Store et dans une section dédiée en bas des listes d'applications.D'après la firme, ces annonces vont permettre aux développeurs de faire. Et quelques heures plus tard, plusieurs développeurs ont commencé à se plaindre dénonçant un abus du système. En effet, leurs programmes -plus populaires que d'autres- servent désormais deet ils trouvent le procédé particulièrement déplaisant, pour ne pas dire détestable !Ils estiment en effet que, certains montrant des réclames pour des jeux (type casino).. En effet, Cupertino permet aux annonceurs de choisir une catégorie différente de celle de leur propre application, ce qui permet aux apps de jeux d'apparaître n'importe où. Sans parler des critiques liées aux commissions prélevés sur les achats in-app qui recommencent à faire surface !Ces annonces sont apparuesToutes ces annonces arboreront unlégèrement différent des autres suggestions de l'App Store :(dans les tons bleus également).De même sur le site web d’Apple, peut-on lire :Cette nouvelle n’est pas une surprise puisque cela fait plusieurs semaines / mois qu’il est question pour Cupertino(comme Plans, Apple News ou Bourse).Jusqu'à présent, ce dernier ne mettait en lumière que des contenus spécifiques choisis par la firme californienne mais il n’y avait jamais eu de placement payant. Les annonces de l'App Store étaient limitées aux résultats de recherche basés sur des mots-clés et aux suggestions. Avec les annonces dans l'onglet Aujourd'hui et la section, l'App Store offrira désormais quatre options publicitaires au total.Récemment on apprenait que Todd Teresi - Advertising chief chez Apple- aurait mené. Citant une source anonyme, le rapport affirme que les encarts pourraient être disponibles au début de 2023.Dernièrement, on apprenait qu'Apple entendait multiplier ses revenus publicitaires, pour les passer de. Dans ces conditions, Apple TV+ présenterait un potentiel totalement inexploité.