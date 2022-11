iOS 16.2 : une Dynamic Island plus compacte sur certaines apps de l'iPhone 14 Pro

Dans les versions précédentes, l'iPhone 14 Pro n'affichait que deux icônes d'état (batterie et WiFi/signal réseau) avec la taille de la Dynamic Island. D'après nos confrères US , l'île est plus compacte. Ainsi avec Musique, elle permet de visualiser les trois icônes. Même chose en fonction de certaines Live Activities affichées. En revanche, celles affichant davantage d'informations tronquent toujours les icônes de statut.