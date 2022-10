iOS 16.1 : les aventures du pourcentage de batterie (affichage, police, couleur...)

Nouvel indicateur de pourcentage de batterie (avec évolution en couleur ! )

Police de la batterie

Indicateur de charge de l'écran de verrouillage

Dans l'app Réglages > Batterie, on dispose de quatre solutions :



- ne rien afficher,

- tout activer,

- afficher le pourcentage sans activer le mode économie d'énergie,

- ne pas afficher le pourcentage et activer le mode économie d'énergie.

Ne rien afficher (gauche), tout activer (droite)

Mode économie sans pourcentage (gauche),

pourcentage sans mode économie (droite)

Ceux ayant installé la beta ont ainsi suivi l'évolution de cette fonction au fil des versions.. En effet, la petite pile restait toujours pleine et entièrement colorée, ce qui avait lieu de troubler certains utilisateurs. L'icônedésormais tout au long de la journée au fur et à mesure que la batterie est épuisée ou se charge, ce qui facilite la visualisation du niveau de charge.Tant qu’elle avait les mains dans la batterie, Apple en a profité pourCela permet d'indiquer clairement le niveau de charge lorsque vous appuyez sur l'écran de l'iPhone sans déverrouiller l'appareil. Celui-ci apparaît pendant quelques secondes. A noter que l'écran toujours allumé de l’iPhone 14 Pro n'affiche pas le niveau de charge et il est nécessaire d’activer l'écran pour le faire apparaître.L'injustice a donc été réparée ! Deux jours après la sortie de la version finale d'iOS 16,incluant désormais l'iPhone 13 mini, l'iPhone 12 mini, l'iPhone XR ou l'iPhone 11 ! Aussi pas de surprise, on les retrouve aussi sous iOS 16.1 !Cette dernière avait disparu avec l’iPhone X, l’encoche et Face ID. En effet il avait fallu faire un choix au niveau de la place restante avec l'apparition du module de reconnaissance faciale et les iPhone n’affichaient plus le pourcentage en haut de l’écran. Il fallait passer par un widget pour récupérer cette donnée.