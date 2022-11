iOS 16.1.1 : bientôt une nouvelle mise à jour (autonomie, appels d'urgence par satellite)

HORIZON

Découvrez le HORIZON, le vidéoprojecteur domestique Full-HD de XGIMI le plus polyvalent et le plus facile à utiliser. Le HORIZON intègre les technologies les plus avancées pour une image parfaite et immédiatement disponible. Tout ce que vous avez à faire, c’est d’appuyer sur le bouton pour une expérience cinématographique immersive à la sortie du carton. Plongez-vous dans l’action là où vous voulez avec une qualité d’image exceptionnelle et un son Hi-Fi Harman Kardon. Sans limites, sans tracas.