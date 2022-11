L' iPhone 14 Pro Max 128 Go à seulement 1 329€ (-150€) son prix le plus bas

1 329€ au lieu de 1479€ (-150€)

action

Test de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max

Exceptionnellement aujourd'hui,C'est toujours bon à prendre, à l'heure où Apple ne fait qu'augmenter ses tarifs !Comme vous avez pu le lire dans notre test des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max , ces appareils offrent cette année le plus de nouveautés de toute la gamme :...J'ai une. Ce modèle permet en effet de filmer, de jouer et d'utiliser des applications gourmandes sans être inquiéter de finir la journée sans batterie externe ou en se baladant avec un chargeur.Avec l'écran XDR ultra-lumineux, l'enregistrement en HDR 10Bit Dolby Vision, le WiFi 6, le Bluetooth 5.3, les appels satellite, le mode Cinématique, le MagSafe, le zoom x3... A force de petites itération, la liste des nouveautés s'allonge dès qu'on cumule plusieurs générations d'iPhone !Attention tout de même à: si vous filmer beaucoup et que vous n'avez pas d'abonnement iCloud, vous pourriez vite arriver au bout du stockage. A l'inverse, avec du Cloud, un usage vidéo contenu, cette capacité reste tout à fait convenable, y compris si vous installer des jeux et des applications régulièrement.