iPhone 14 Pro : le cinéaste Joey Helms offre une belle illustration du Mode Cinématique

Un iPhone 14, un stabilisateur et des jambes

Le mode cinématique de l'iPhone 14

FiLMiC Pro-Caméra vidéo 4k HD Filmic Inc Télécharger

Pour tout savoir sur l'iPhone 14 Pro Max, prenez le temps de lire notre test de l'iPhone 14 Pro Max . Bonne lecture.

Ainsi, le cinéaste américain Joey Helms offre aujourd'hui un exemple significatif d'une vidéo en mode cinématique disponible sur l'iPhone 14 Pro, la doublant d'une vidéo tutorielle.En effet, depuis que l’iPhone 14 Plus / Pro / Pro Max a été dévoilé, de nombreux vidéastes lorgnent du côté du Mode Cinématique (qui rappelons-le permet de filmer jusqu’à 4K HDR à 30 i/s). C’est justement ce qu’a voulu essayer Joey Helms.Outre l'iPhone 14 Pro et le stabilisateur, il a également utilisé Final Cut Pro X et quelques effets avec Dehancer Pro. Le résultat n'en est pas moins plus artistique.Ainsi il donneà ne pas oublier lors de la prise de vue pour arriver (ou tenter d’arriver) à un résultat approchant. Notamment de verrouiller à la fois la mise au point et l'exposition, de sorte que ni l'un ni l'autre ne change pendant le tournage. Il recommande également dele capteur ayant tendance à surexposer., la norme du cinéma car elle crée un mouvement très naturel. Il rentre ensuite dans quelques détails d’obturation et d’utilisation de filtres.Enfin, il donne une petite mise en garde avec le ProRes. S'il estime le résultat particulièrement bluffant,En contrepartie, cela lui permet d’obtenir une flexibilité maximale pour l'étalonnage des couleurs lors du processus d’édition. Finalement, si les 2 minutes 16 secondes sont une visite remarquable de la ville de Chicago, les 15:30 autres minutes sont une visite toute aussi interessante du processus de création de cette vidéo.Pour rappel, cette année,. Les clichés resteront en 12 mégapixels afin de ne pas prendre trop de place (pixel binning sur 4 pixels) et l'on pourra faire un zoom X2 dans le capteur. Le capteur a été également optimisé pour profiter du format ProRAW en 48 mégapixels.De son côté,. Le flash a également été totalement repensé, pour offrir une meilleure luminosité. Les performances en vidéo évolue également avec notamment un mode Cinématique désormais disponible en 4K à 30 ou 24 images par seconde.