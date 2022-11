Prizmo Go 4 : un nouveau modèle économique (achat unique / abonnement)

Nouveautés de la version 4

très qualitative

Premium

Un nouveau modèle économique !

Pack d'export

Pack essentiel

Forfait premium

Forfait pro

Forfait standard

L'application -qui nécessite au minimum iOS 14- propose plusieurs formules tarifaires :



- Pack essentiel à 14,99€ : achat unique qui autorise l'accès à la fonction OCR intégrée (hors cloud)

- Forfait standard à 0,99€/mois : abonnement qui autorise l'accès à la fonction OCR intégrée et en ligne (avec quota)

- Forfait pro à 1,99€/mois : abonnement qui autorise l'accès à la fonction OCR intégrée et en ligne (sans quota) et à la traduction IA.

Outre les corrections de bugs, Prizmo Go 4 renforce un de ses outils phares : la. Cette itération permet en effet d'aller plus loin que Live Text / Texte en direct, avec notamment le support du français en écriture manuscrite, l'augmentation des langues prises en charge (ces dernières passent tout de même de 8 à 139, il fallait le noter).Au menu, on trouve également uneque l'éditeur qualifie de. En outre, surfant sur la vague du moment, elle intègre un widget pour l'écran verrouillé (disponible uniquement sur iOS 16) ainsi qu'une interaction directe avec les données (téléphone, adresse…). Dans les notes de téléchargement, il est également question de la prise en charge deavec une qualité(toujours pour iOS 16). Au niveau de la navigation, on notera l'utilisation de menus contextuels harmonisés avec iOS 16.. Ainsi lea été renommésans changement de fonctionnalités. Ledevient, conservant les mêmes fonctionnalités. Un abonnement intermédiairefait son apparition, proposant des fonctionnalités réduites (quota OCR et pas de traduction basée sur l'IA) à un prix plus abordable.Précisons que des réductions pour formules annuelles sont également proposées dans l'application et que les utilisateurs de formules pré-existantes conservent leurs avantages.