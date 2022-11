Ecran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro : enfin de la personnalisation !

écran toujours allumé

Uniquement l'heure... ou presque !

• désactiver le fond d'écran

• désactiver les notifications

Test de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max

, les appareils vont enfin fonctionner comme sur Android. Sur le système d'en-face, il est en effet possible de personnalisé au maximum cette fonction, même si la plupart du temps,-mais rarement le fond d'écran ou les notifications.Il sera possible de :Il sera donc. Décidément, le minimalisme a ses limites ! Peut-être dans la prochaine beta, pourrons-nous désactiver la météo et le reste.Il faut bien comprendre que. Le fait de pouvoir désactiver le plus de composants possible permet de gratter quelques pourcentages quotidiens dans l'usage.... En effet, l'écran toujours allumé finit par s'éteindre dans de nombreuses situations : dans la poche, si l'écran est à l'envers... et si l'iPhone est sur son chargeur ou sur un dock, évidemment, cela n'a pas d'incidence.