Test des coques en cuir MagSafe et porte-carte de Mujjo pour iPhone 14/14 Pro (et une belle vidéo)

100% cuir eco-certifié

matelassée

MagSafe et porte-carte

Au même tarif qu'Apple

Comme vous allez le voir,, ils cumulent en effet toutes les dernières innovations (MagSafe, porte-carte), avec un excellent rapport qualité/prix et des finitions impeccable.Comme à son habitude,, tanné sans utilisation de produits chimiques durs. On le verra plus bas avec les emballage, mais il y a une vraie prise de conscience écologique ces dernières années dans la maroquinerie.Vous avez le choix. Evidemment, la première est plus fine et plus facile à caser dans un jean, mais la couche supplémentaire de cuir ne fait qu'un petit millimètre et ne gêne absolument pas une fois en poche -pourtant, y compris dans les pantalons assez serrés.et tous les modèles que nous avons pu utiliser durant plusieurs années ont très bien vieilli : ils se patinent normalement, et ne présente pas d'usure anormale ou de déchirure, comme c'est le cas avec de nombreuses coques.J'aime aussi beaucoup. Il s'agit de tons assez classiques, mais qui s'accordent parfaitement avec ceux d'Apple. Suivant la lumière et l'inclinaison, les couleurs évoluent, offrant un rendu très haut-de-gamme à l'ensemble., très douce et qui permet de ne pas abimer l'iPhone. Elle se paie même le luxe de venir enlever les éventuelles trace de doigt, tout en offrant un peu d'épaisseur à la coque, qui est trèsau toucher.J'aime aussi beaucoup. A l'usage, je n'ai pas noté de capteur non-fonctionnels, la découpe et bonne et laisse passer correctement les différents appendices d'Apple.Là où certains modèles sont un peu tranchants sur l'oreille,pendant de longs appels.Pour autant, ils sontà plat, du côté de l'écran. Ceux d'Apple ne dépassent souvent pas assez lorsque l'appareil chute sur des petits cailloux !Seul petit défaut,; enfiler le smartphone à l'intérieur (et même le sortie) demande un peu de poigne et de l'adresse., ce qui impose de venir aposer un aimant directement sous le cuir. Cela permet de conserver l'accroche magnétique sur les chargeurs et d'optimiser la charge rapide (15W) sur les accessoires compatibles.Autre atout, on peut, permis de conduire et autres modèles à ce format. Evidement, cela ne remplace pas un porte-feuille, mais pour une soirée, une sortie ou pour aller à la plage, ça peut suffire.Enfin, le petit détail qui a toute son importante :C'est incomparable pour régler le volume ou mettre en veille l'iPhone !pour iPhone 14/14 Pro en offrent même plus que le constructeur, avec un cuir de meilleure qualité, et un porte-carte en supplément.Autre point de détail,