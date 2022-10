Insolite : les photos de démo des iPhone 14 Pro n'ont pas toutes été prises avec... l'iPhone 14 Pro

Des photos prises... à l'iPhone 11 !

Je suis allé m’intéresser aux iPhone 14 pro max et je me suis aperçu que les photos qui sont présentées dans le téléphone ne sont pas toutes de l’iPhone 14 pro ! Exemple : j’ai téléchargé en AirDrop cette image dans la galerie :

Il est clairement indiqué iPhone 11 ! J’ai trouvé ça étonnant et drôle alors je voulais vous le partager :)

Paul nous raconte une petite anecdote amusante,C'est d'autant plus étonnant queCapteurs plus gros, nouvelle IA, ouverture un brun meilleure et bien-sûr, le passage au 48MP qui permet d'améliorer sensiblement le niveau de détails.Après, peut-être quemalgré tout.