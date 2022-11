L'App permettant de modéliser amplis et effets AmpliTube TONEX débarque sur iOS

Technologie Machine Modeling

Tone Model

difficile à discerner de celui obtenu avec le matériel,

Une gamme complète sur Mac, iOS et iPadOS

AmpliTube TONEX Ik Multimedia Us, Llc Télécharger

La technologie maison Machine Modeling mettant à profit des algorithmes d'apprentissage automatique afin de fournir une émulation (un, tout en promettant un résultat impressionnant (d'autres éditeurs proposent cette fonctionnalité, avec plus ou moins de réussite),sera donc à l'œuvre au sein de la gamme AmpliTube TONEX. Si la promesse est tenue, l'offre d'IK Multimedia pourrait ravir certains utilisateurs qui s'empresseront alors de modéliser du matériel afin d'en profiter (par exemple en déplacement, sans avoir à louer un véhicule capable d'embarquer 200 kg de matériel fragile et cher), directement au sein de leur STAN de prédilection., TONEX App pour iOS/iPadOS, TONEX pour Mac et PC, TONEX via la plateforme en ligne ToneNET , ainsi qu'une interface TONEX Capture permettant d'analyser le son d'un couple amplificateur/haut-parleurs avec ou sans microphone. Il suffira d'enregistrer via une interface audio (ou via la TONEX Capture) le signal pur de l'instrument ainsi que le signal amplifié pour disposer de l'émulation (l'enregistrement pourra être fait via un microphone, avec certainement une couleur finale propre au modèle utilisé, via un boitier de réamplification, ou en direct avec les sorties adéquates). Il sera également envisageable d'obtenir le son d'un ensemble complet cumulant amplificateur, haut-parleurs et effets. De plus, il suffira de disposer du matériel le temps de la modélisation pour en profiter virtuellement par la suite.aux tarifs de lancement de 119,99 euros pour TONEX SE, 179,99 euros pour la version standard, 299,99 euros pour TONEX Max et 201,44 euros pour l'interface TONEX Capture.. Le programme nécessite 382,5 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS 11.0 minimum. Des achats intégrés sont proposés et s'échelonnent de 23,99 à 299,99 euros.