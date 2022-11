Elon Musk : les salariés préfèrent quitter Twitter que de travailler avec lui...

extrêmement hardcore

Seules les performances exceptionnelles

Oui

Mais certains adeptes de la théorie du complot pourraient même dire qu'Elon Musk comptait dessus avec ses dernières décisions.(en pratique, ce qui peut faire sourire certains d'entre nous).permettront le maintien au poste ! Pour cela, il a envoyé un sondage via Google à 3 700 des membres restants de son équipe. Il leur demandait ainsi de répondreavant 17 heures s'ils étaient d'accord (et plusieurs centaines ont décidé de ne point répondre).Plusieurs questions demeurent : le réseau va-t-il arriver à fonctionner correctement. Et bien sûr, s'il y arrive, à quoi pouvaient donc servir tous ces postes surnuméraires ? Nul besoin de préciser que le droit du travail est nettement moins encadré et protecteur qu'en France et que ce genre de procédures est plutôt habituelle outre-Atlantique !