iPhone : Apple accuse Corellium d'avoir eu des liens avec NSO (Pegasus) !

NSO a-t-elle utilisé les programmes de Corellium pour pirater les iPhone ?

selon des conditions d'utilisation équitables

Des partenaires de mauvaise augure

Elle est en effet. Parmi les noms cités, on retrouve d'ailleurs la tristement connuePrécédemment, Apple avaitd’un jugement rendu en faveur de Corellium en 2021. La justice avait en effet donné raison à cette dernière, déclarant qu’elle a démontré avec succès un mode de fonctionnement. Les deux opposants avaient par ailleursla même année pour un autre litige portant sur leDans le cadre de ce procès,. En effet, la firme se targue d'une mission honorable, à savoir permettre aux entreprises de sécurité et aux chercheurs de repérer les bogues et les faiblesses (et ainsi renforcer la sécurité des systèmes d'Apple).Au cours de ces, sont en effet nommés des entités, considérées comme une menace pour la vie privée et la sécurité. Outre NSO Group, on retrouve également Dark Matter, une société de cybersécurité désormais fermée, en lien avec le gouvernement des Émirats arabes unis. Ou encore Pwnzen Infotech, qui a été fondé par une partie du groupe chinois de piratage Pangu Team.Pour rappel,D’après une enquête publiée par 17 médias internationaux, leaurait permis d'espionner les numéros d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d'entreprise de différents pays. En pratique,(ne nécessitant pas que l'utilisateur clique sur un lien malveillant).