Suppernova, le "UberEats" de la grande gastronomie !

autour d’une seule table…la vôtre

Les plus grands Chefs du monde chez vous

et bientôt partout dans le monde

Facile à répéter pour n'importe lequel de vos événement. Tous les éléments composant les plats et menus, sont préparés en amont par les Chefs, et mis sous-vide dans leur cuisine. Passez à l’assemblage finale en suivant pas à pas le tutoriel présent dans l’application. Devenez le Chef.

Traduire les souvenirs et les émotions en nourriture et en expérience. Remodeler la façon dont les gens mangent et cuisinent. Vous pouvez désormais déguster les créations de Paolo Griffa pour votre déjeuner dans vos bureaux à Paris, ou de Franck Putelat pour votre soirée de fiançailles à Copenhague. Bonne dégustation !

Livré sous 24H

Suppernova Supernov Télécharger

La nouvelle application Suppernova débarque sur l'App Store et a pour objectif de réunir les plus grands Chefs du monde, mais le service démarre dans un premier temps en Europepromet l'éditeur.Mais le plus difficile, quand on parle de grande cuisine,, malgré le transports et des délais parfois importants. Suppernova promet donc une garantie de gestion du froid unique et une technologie sous-vide éprouvée par les plus grands chefs.Evidemment, la grande gastronomie exige un minimum de préparation. Pourtant,, après la commande.Autre source d'inquiétude,: les vidéos tutorielles de chaque création sont proposées sur l'application.A noter que, certains plats démarrent à 20€ et l'on trouve des menus complet à moins de 100€.