iPhone 14 : prise en main de la fonction d'appel d'urgence par satellite

Enfin en France !

Comment l'utiliser ?

Le service est déjà disponible aux États-Unis et au Canada, et depuis aujourd'hui, également en, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni.Dans tous les cas, on pourrait penser que la sortie d'iOS 16.2 est immense, peut-être même ce soir ?Pour rappel, le 7 septembre dernier, Cupertino avait dévoilé cette fonction au cours d'une keynote menée à toute allure et grandement dédiée à la sécurité. Cette dernière arrive en complément de ladéjà présente depuis longtemps au cœur d’iOS. Avec iOS 16, la fonction d’appel d’urgence a été intégrée à Crash Detection. Cette dernière repose d'ailleurs sur l'analyse de variables afin de comprendre si un utilisateur se déplace dans un véhicule et s'il est impliqué dans un accident.Avant tout, nous vous précisons qu'il conviendraen activant cette fonction sur votre iPhone 14. En effet, il ne s'agirait pas d'envoyer par mégarde de fausses signalisations aux services des urgences ce qui est pénalement répréhensible...Sous iOS 16.2 (en bêta pour nous) et avec un iPhone 14, il faudra aller dans l'app Réglages > Appel d'urgence. Apple propose d'ailleurs une petite démo pour seEn pratique,D'après Apple, la manœuvre devrait prendre environ 15 secondes, et permettre aux secours de localiser la victime en temps réel. Durant la keynote, la firme a précisé queApparemment, il y aurait quelques fluctuations en cas de présence d'arbres / végétation trop luxuriante ou des bâtiments à proximité (quid des rochers et autre blocs de granit ?).Notons que l'iPhone proposera un rapide QCM avec des questions vitales pour évaluer la situation et l'état de santé. Il devrait envoyer ces informations au personnel d'urgence dès que possible.