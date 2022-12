Apple : et si les appels par satellite devenaient la norme ?

Un brevet ultra large !

inclure des données multimédias (par exemple, vidéo en streaming, données de télévision, données de radio par satellite, etc.), des données vocales (par exemple, des communications vocales téléphoniques), des données Internet et/ou toute autre donnée souhaitée.

UN INVESTISSEMENT DE 450 MILLIONS DE DOLLARS

En effet,(tiens tiens serait-ce une coïncidence ?), Cupertino voit plus grand encore et envisage d’étendre les appels à d’autres situations que les seuls cas d'urgence.En effet,pouretc...Pour rappel, le téléphone par satellite n'est pas une technologie nouvelle. Il n’utilise pas le même réseau et passe des satellites au lieu des antennes-relais pour passer des appels via un terminal adapté.Le téléphone va émettre un signal sous forme d’ondes radio, qui sont reçues par le satellite le plus proche. Le système va alors identifier et localiser l’utilisateur. SI le correspondant demandé est également sur le système par satellite, le signal est acheminé dans l’espace jusqu’au satellite le plus proche de lui. Si le correspondant utilise le réseau fixe ou cellulaire, le signal provenant du satellite sera alors renvoyé vers une station au sol, connectée au réseau terrestre.Pour rappel, Cupertino a révélé que la fonction d'Appel d'urgence par satellite a été rendue possible grâce à un investissement deen provenance dud'Apple dans des infrastructures sur le sol américain.Comme prévu, ce service a d'abord été disponible pour les clients aux États-Unis , et depuis hier, en, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni. Il sera inclus gratuitement pendant deux ans à partir du moment de l'activation d'un nouvel iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.Ainsi,. Cette fonction sera également restreinte pour envoyer un court message texte, et à caractère d'urgence. Notons que l'iPhone proposera un rapide QCM avec des questions vitales pour évaluer la situation et l'état de santé. Il devrait envoyer ces informations au personnel d'urgence dès que possible.