Apple cherche toujours de nouveaux contenus sportifs à diffuser

Pas de foot US sur Apple TV + ?

pas la logique

Un horizon qui se dégage pour Amazon et YouTube

Alors qu'elle était considérée comme la favorite dans cette cours,, ne voyantde débourser entre 2,5 et 3 milliards de dollars pour diffuser les matchs du dimanche soir. En effet, elle ne partagerait pas les mêmes attentes que la NFL.A priori, Cupertino aurait été refroidie par, telles que l'impossibilité de diffuser les matchs à l'international. En effet, dans une optique de développement, elle aurait eu pour projet d'inclure ledans son abonnement Apple TV +, et ce, sans frais supplémentaire. De son côté, la NFL souhaite un abonnement minimum en plus, afin de ne pas concurrencer ses accords de diffusion existants avec CBS et Fox.. Amazon Prime Vido diffuse en effet déjà le, alors que YouTube propose de nombreuses disciplines sportives. Il reste à savoir combien chacun serait prêt à investir pour récupérer ces droits et si les 2,5/3 milliards évoqués sont toujours d’actualité.. Cet été, elle avait été intéressée par la Big Ten Conference, orientée vers les sports universitaires. Mais il s'agit d'un segment restreint, avec des. Celle-ci regroupe en effet quatorze universités du Midwest des États-Unis- couvre: du foot US, du soccer, du baseball, du golf, du hockey sur gazon ou sur glace, de la gymnastique, du tennis.Et puis au vu du dernier tweet de Tim Cook, on pourrait espérer avoir des diffusions de foot !