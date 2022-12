Apple / Netflix : Will Smith battra-t-il Mercredi Addams et Tim Burton ?

Le streaming : une terre du milieu bien encombrée

Tin nin nin nin...

Wednesday

Avec Will Smith, Apple arrivera-t-elle à relever le challenge de Mercredi ?

A l’approche de Noël, les catalogues s’enrichissent à la perspective de longues soirées d'hiver, sur le canapé ou sous les couvertures.Et ça, sans compter celles qui vont bientôt arriver... De quoi perdre la tête entre les offres et les contenus proposés. Aussi il semble nécessaire de se démarquer des autres et il faut bien l'avouer : en tant que vétéran, Netflix maîtrise cet exercice avec dextérité.Disponible depuis le 23 novembre,s'est très rapidement imposée dans le top 10 de Netflix et continue de battre des records en seulement une semaine.Cette nouvelle adaptation de l’univers imaginé parétait très attendue. Faut-il le préciser, le réalisateur n'a jamais caché son adoration pour le personnage deMercredi Addams, très cyniquement incarnée par Jenna Ortega. Du haut de ses 1m55, cette dernière est arrivée à camper -sans ciller une seule fois et l'aide de punchlines mortelles- l'adolescente, de manière tout aussi convaincante queil y a trente ans. Christina que l'on retrouve également au casting !Alors il y aura: ceux qui vont adorer sans concession (à la Redac', on compte deux grands fans), ceux qui vont détester mais aussi les déçus, ceux qui disent rester sur leur faim, malgré leur affection pour Tim Burton. On retrouvera le style gothique du réalisateur, qui a d'ailleurs choisi la Roumanie comme lieu de tournage, opté pour une bande son démente, n'hésitant pas à multiplier les clins d'œil : Carrie, Pulp Fiction... On ne vous spoilera pas plus.De son côté, Apple TV+ a adopté une. Certes elle privilégie toujours les(beaucoup avaient craints des contenus à l'eau rose, ultra normalisés). Certes, on trouve des séries plutôt bien tournées, comme Ted Lasso ou Severance. Mais pour autant il n'y a pas de contenus mythiques, ni d'héros /héroïne pouvant vous faire frissonner comme Mercredi, à moins que Will Smith arrive à relever le challenge !!En effet, la, le film avec Will Smith. Après moult péripéties liés à la dernière cérémonie des Oscars, l’acteur fait donc son retour sur les écrans. Il y incarne en effet Whipped Peter, un, qui espère atteindre le Nord du pays. Synonyme de liberté pour les Afro-américains dans les Etats-Unis du XIXe siècle, ses blessures causées par les coups de fouet (d'où le surnom) ont été photographiées et largement partagées afin de