Le casque AR/VR manquera-t-il de contenus lors de son lancement ?

Un retard pourrait s'avérer bénéfique pour l'expérience utilisateur

Le lancement du PSVR2 sera-t-il un problème pour Apple ?

early adopters

C'est en tout cas ce que croit savoir le souvent bien informé Ming-Chi Kuo, ajoutant queEn conséquence, le casque d'Apple ne sera pas prêt pour une commercialisation avant le printemps prochain, ou la WWDC 2023. Les amateurs devront donc prendre leur mal en patience, mais, surtout avec un tarif qui s'annonce particulièrement salé. En effet, il n'y a pas grand chose d plus frustrant que de s'offrir un petit bijou de technologie, avant de le délaisser faute de contenus intéressants.Les nombreuses rumeurs évoquent un casque très évolué sur le plan technologique, et l'on en attend pas moins de la part d'Apple. Le retard du casque pourrait toutefois avoir un impact sur ce point. Si le casque PSVR 2 de Sony n'est pas réellement un concurrent direct pour Apple, le casque de Cupertino devant être plus autonome (le PSVR 2 nécessitera toujours un fil le reliant à la PlayStation 5) et s'appuyer davantage sur la réalité mixte, tout en étant moins axé sur le jeu vidéo (par manque de catalogue).En effet, les amateurs de VR ne sont pas encore très nombreux, et la disponibilité du casque de Sony est fixée au 23 février 2023 au tarif de 600 euros (les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes ), auxquels il faudra éventuellement ajouter le prix de la console pour ceux qui ne sont pas encore équipés.. Reste à savoir quel public vise Apple avec un casque qui pourrait coûter entre 2000 et 3000 euros. Si la cible est le grand public, le tarif sera un souci, et il faudra fournir un écosystème et des expériences adaptées. Apple peut également s'orienter vers le marché professionnel, avec le risque que son casque reste un appareil confidentiel.