Le casque ARVR d'Apple pourrait être retardé pour des problèmes logiciels

Après une première allusion par Mark Gurman en début de semaine sur le nom du prochain systèmelui emboite le pas pour se pencher sur son sujet de prédilection : laD'après lui, les expéditions à destination du grand public du casque AR/VR d'Apple pourraient être, et ce, en raison justement de. Il ne donne toutefois aucun détail sur la nature de ces derniers.Il se contente d'un lien de cause à effet, la production étant décalée au premier semestre, les produits seraient assemblés plus tard, et expédiés pendant la deuxième partie de l'année. Mais cela ne seraitIl mise d'ailleurs sur la WWDC en juin -qu'il estime un moment opportun pour dévoiler son nouveau système.Pour rappel, il avait précédemment affirmé qu'Apple prévoyait de dévoiler le casque lors d'un événement médiatique en janvier et de commencer les expéditions de masse au deuxième trimestre de 2023.La firme travaillerait sur au moins trois casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle, sous les noms de codeet(enfin d'après Mark Gurman ). Celui-ci devrait concurrencer le, que Meta envisage de sortir prochainement (en 2023). Leserait le modèle de 2e génération et pourrait être basé sur; il serait proposé à un prix inférieur. Leserait les fameuses lunettes de réalité augmentée qui arriveraient un peu plus tard.). D'après les dernières spéculations / analyses, Apple devrait dévoiler son premier casque début 2023. Ce casque de réalité augmentée devrait bénéficier de deux processeurs, de quinze modules optiques, de deux écrans micro OLED 4K, du Wi-Fi 6E, ainsi que de son propre App Store . Ultra premium, le prix de cet appareil pourrait bien atteindre la barre des 3 000 dollars...