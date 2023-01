Le casque ARVR d’Apple serait entré en production !

un lancement en 2023 ?

qui sera dévoilés par Apple en 2023, les expéditions commenceront en février-mars 2023, selon des sources de la chaîne d'approvisionnement de GSEO

un produit très haut de gamme

Un nouveau système ARVR et des boutiques en réalité augmentée

Ceci pourrait même intervenir dès le mois prochain.indique en effet que(GSEO) fournira des modules d'objectif pour le prochain casque d'Apple. Ce dernierDénommé pour l'heure,Début janvier, Mark Gurman précisait que le produit -qui aurait déjà été dévoilé au big board d'Apple en 2022- devrait pouvoir bénéficier d'undès le printemps.Le journaliste précisait alors qu'un nombre restreint de développeurs aurait déjà pu avoir un prototype entre les mains. Malgré tout, l'appareil ne serait pas encore terminé et le travail du côté du software serait encore immense.. Il adopterait un look de masque de ski avec une batterie magnétique sur le bandeau. Il offrirait un angle de vision de 120°, ce qui est largement supérieur au Meta Quest pro, et une couronne digitale pour passer d'une réalité à l'autre. Bien évidemment, le prix serait en conséquence, entre 2000 et 3000 dollars…Toujous selon de récentes rumeurs,. Elle aurait ainsi mobilisé ses ingénieurs, et peut-être au détriment d'iOS 17/ iPadOS 17 et macOS 14, qui pourraient présenter moins de nouveautés que prévu.Elles s'activeraient lorsqu'un utilisateur entre dans un magasin physique. Dans l'application Apple Store, il serait possible de pointer vers n'importe quel produit pour voir apparaître toutes les informations disponibles à son sujet. Ces dernières se superposeraient en réalité augmentée sur l'écran de l'iPhone.