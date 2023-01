Un routeur nomade 5G et WiFi 6E avec le Nighthawk M6 Pro de Netgear

Nighthawk M6 Pro de Netgear, Wi-Fi 6E et 5G en mode nomade

le Hotspot le plus rapide du marché

Un mode maison couvrant 90 m²

, avec des débits atteignant 6 Gb/s en 5G, 3,6 Gb/s en Wi-Fi 6E, et 2, 5 Gb/s en filaire grâce à un port Ethernet 2,5 GbE. Le boitier présente aussi deux ports pour des antennes externes au format TS-9, propose un écran couleur permettant d'envoyer un SMS, ainsi qu'un firewall intégré et permet de connecter jusqu'à 32 périphériques. La batterie intégrée de 5 040 mAh offre également une autonomie confortable de 13 heures, le tout se rechargeant via un port USB-C (permettant également d'utiliser l'appareil comme un modem USB).Le Nighthawk M6 Pro de Netgear dispose également d'un mode Maison, permettant de retirer la batterie (ce qui implique que l'on peut la remplacer facilement, un bon point), et d'utiliser le routeur sur l'alimentation afin de couvrir jusqu'à 90 m²., qui devrait être disponible dans les jours qui viennent. Si le Wi-Fi 6E ne vous semble pas obligatoire (seul l'iPad Pro M2 en dispose actuellement dans la gamme Apple), vous pouvez vous tourner vers le Nighthawk M5 à 837,05 euros. Vous pouvez également retrouver nos tests des M1 et M5 dans la vidéo ci-dessous.