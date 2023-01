Comment prendre les étoiles en photo avec son iPhone 

Des étoiles plein les yeux

Il s’agit des, un évènement astronomique qui se déroule depuis le 28 décembre dernier et devrait durer jusqu’au 12 janvier. Mais soninterviendra la nuit prochaine.Si vous êtes au bon endroit (en fonction de la météo, de l’absence de pollution lumineuse et de son positionnement), ce serontPour rappel, seules les trois dernières générations disposent de ce mode. De même, l’enregistrement des vidéos accélérées en mode Nuit est disponible depuis l’iPhone 12.Pour cela, il faudra bien s’installer et observer le. Cesseraient associés à l’astéroïde (196256) 2003 EH1. N’hésitez à sortir votre appareil photo pour immortaliser l’instant ou un iPhone, comme ici lors de laavec Mars et les Pléiades pris avec un iPhone 12 Pro Max. Certains aventureux pourront même essayer l'iPad avec un résultat un peu moins esthétique...Mais certains préfèrent ne pas l’utiliser pour conserver certains rendus ou tout simplement être plus rapides -ce dernier nécessitant quelques précieuses secondes pour se déclencher.Dans l'app Photo, iOS 16 va détecter quand les conditions de luminosité sont insuffisantes et proposer le Mode Nuit. Celui-ci apparait via une petite icône en forme de lune. Notons que l'on peut -pour chaque photo- d’éteindre ce mode en cliquant sur la petite icône dédiée (jaune quand elle est activée, blanche quand elle ne l'est plus).. Pour cela, il faut cliquer sur l'icône en forme d'accent pour déplier un curseur en bas de l'écran (portrait) ou sur le coté (paysage). Ce dernier permet de: non, Auto (3s), Max (10s). Il propose également des degrés entre ces différents niveaux -le temps de pose variant alors en fonction de la luminosité.. Cela permet de ne pas avoir à changer ses paramètres à chaque photo et d'éviter de perdre quelques précieuses secondes ou l’occasion de réaliser le cliché de la soirée.