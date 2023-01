Son AirTag sonne... à l'intérieur de son chien !

Cet AirTag a du chien

Chéri, tu sais où est l'AirTag du chien ?

Réservoir Dogs

une fois dégobillé

Le tracker d'Apple est pourtant assez compact et plutôt précis, à tel point que de nombreux utilisateurs passent outre les conseils d'Apple et l'utilisent pour suivre et localiser des entités bien vivantes, comme une personne (par exemple, un enfant), ou un animal de compagnie. Plusieurs accessoiristes proposent ainsi des colliers permettant d'insérer un AirTag afin de suivre un chien ou un chat à la trace. Il semblerait toutefois, selon nos confrères de The Wall Street Journal , et plus souvent qu'on pourrait le penser.Un certain Colin Mortimer a ainsi constaté que l'AirTag placé sur le collier de sa chienne Sophie manquait à l'appel. Ni une ni deux,Pour la petite histoire, il a été possible de faire rendre l'animal, et l'AirTag était encore parfaitement fonctionnel. Le fait n'est pas unique, loin de là. Un vétérinaire de Louisiane a ainsi indiqué avoir dû récupérer pas moins de 6 AirTags avalés par des chiens lors des 18 derniers mois (à chaque fois, l'AirTag avait été attaché sur un collier). Si cela vous arrive,Le chien pourrait s'étouffer, et la pile CR2032 pourrait libérer des substances dangereuses, par exemple si l'AirTag a été mâchouillé avant l'ingestion.