Grâce à son AirTag, il suit son portefeuille dans 35 villes différentes

Son portefeuille fait le tour du monde en avion !

Je suis en mesure de tracer mon portefeuille et il est toujours dans l'avion et il est allé dans plus de 35 villes depuis mardi

Bad A-'s Wallet

Par ici notre test des AirTags !

Cette fois-ci,. La compagnie de lui répondre que l'équipe de nettoyage était passée par là, et qu'elle n'avait rien trouvé (certains pourraient alors se poser des questions sur leur efficacité ?).. Apparemment, ce dernier est toujours coincé dans l'avion et se balade à travers le monde !. Il en est donc à le suivre à travers une véritable odyssée qui l'a emmené dans plus d'une trentaine de villes différentes (pas de danger d' être ingéré par un chien ).précise-t-il sur les réseaux sociaux avec diverses captures d'écran de Localiser (). A priori, American Airlines n'a toujours pas rendu (trouvé ?) le portefeuille, même si elle a contacté sonpropriétaire sur Twitter !Après tout, ce n'est ni la première ni la dernière fois que ce genre de mésaventure a lieu,