Les smartphones vont-il se couvrir de LEDs ?

L'ère des LEDs pour les nerds

Concept OnePlus 11

vaisseaux sanguins

Flowing Back

Nothing a lancé la mode avec le Phone 1,Certaines idées étaient toutefois intéressantes comme la possibilité de consulter le niveau de charge grâce à une barre de progression (cette dernière s'éteint au bout d'un moment, mais il suffit de bouger légèrement le smartphone pour la faire réapparaître). de faire office d'éclairage d'appoint pour les photos et vidéos, de s'illuminer selon certains patterns afin de signaler une notification, ou suivre le rythme d'une sonnerie (il sera alors possible de savoir qui appelle lorsque des sonneries personnalisées auront été attribuées à certains contacts).rappelant desselon David Monteiro, porte-paroles de la firme. Si le constructeur ne donne que peu de renseignements sur les éventuelles fonctions de ce design nommé, les LED soulignent également un bloc photo qui semble particulièrement massif. Reste à savoir si ce concept arrivera un jour sur le marché, s'il s'agit d'une nouvelle mode qui touchera davantage de smartphones à l'avenir (les casques gaming disposent bien de LEDs RGB que l'utilisateur ne voit pas une fois en place), ou simplement d'un coup marketing afin de faire monter le buzz autour de la marque avant le MWC.