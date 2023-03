Quelles sont les nouveautés d'iOS 16.4, qui vont arriver sur l'iPhone ?

Apple Music Classical

Apple Pay en Corée du Sud ?

C’est en effet de nouvelles indications qui se cachent dans le code de la dernière version bêta d'iOS 16.4.Apparemment il est indiqué que. En effet une phrase laconique s’est glissée dans une ligne au niveau de MusicKit :. Mais pour le moment, il n’y à aucun signe ou avancée du nouveau service qui pourrait arriver dans une version bêta ultérieure ou avec le lancement d'iOS 16.4.Tous les produits répertoriés ont maintenant une petite icône à côté d'eux, afin de mieux les distinguer.Lorsqu’on clique sur chaque onglet on arrive sur une page réservée à l’assistance Apple avec des raccourcis vers l’application. On pourra chercher la réponse à un problème logiciel ou matériel ou encore joindre un conseiller.. Bug ou tentative de modification ratée, cette animation est de retour, avec trois choix possibles pour ce petit geste :etCette dernière prend désormais en charge la fonctionnalité CarPlay étendue et une fonctionnalité Up Next améliorée qui permet de reprendre des épisodes en cours d'écoute et de sauter ceux que l'on ne veut pas écouter.Du côté de l’écran toujours allumé des iPhone 14 Pro, l'application Réglages voit son bouton pour désactiver l’option, changer de place dans la page.. Apparemment, les utilisateurs vont pouvoir ajouter des cartes de crédit et de débit à l'application Wallet, ce qui suggère qu'iOS 16.4 ajoutera Apple Pay dans le pays.