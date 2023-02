L'iPhone 15 en images (face à l'iPhone 14)

USB C et des bords plus fins

iPhone 15 Plus

• 160.87 mm (hauteur)

• 77.76 mm (largeur)

• 7.81 mm (épaisseur)

iPhone 14 Plus

• 160.84 mm (hauteur)

• 78.07 mm (largeur)

• 7.79 mm (épaisseur)

Pas de grosse surprise dans ces images,, une innovation que l'on aurait aimé voir arriver dès l'iPhone 14, mais Apple y a préféré rebadger ses iPhone 13 sur ces modèles.sur toute la gamme. On notera que les bords sont également légèrement plus fins entre un iPhone 14 Plus et un iPhone 15 Plus -oui, Apple conserve ce modèle un peu batard, vendu beaucoup trop cher.