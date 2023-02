Ceci est un détecteur d'AirTags !

opportun

Un traqueur sous haute surveillance

Un boitier pour traquer les traqueurs

, bien que certains s'en servent pour localiser des enfants ou des animaux. Cupertino a mis plusieurs garde-fous afin de limiter les dégâts, au point parfois d'en limiter l'utilité (un AirTag placé sur un vélo volé qui prévient le voleur de sa présence via un signal sonore, on a déjà vu plus efficace), certains matériels, comme la présence d'un haut-parleur permettant non seulement de retrouver plus facilement le traqueur mais également d'en signaler la présence lorsqu'il est utilisé sans le consentement de la personne suivie, mais également sur le plan logiciel avec des alertes indiquant qu'un AirTag ne vous appartenant pas vous suit dans vos déplacements.. Les utilisateurs sur Android doivent par exemple télécharger et activer une application dédiée afin d'être alertés lorsqu'ils sont suivis par un AirTag, et certains utilisateurs mal intentionnés désactive physiquement le haut-parleur du traqueur afin qu'il ne puisse signifier sa présence. Scott N. Schober, dirigeant de la société de sécurité Berkeley Varitronics Systems (BVS) a lancé une campagne de financement Kickstarter afin de proposer un boiter capable de détecter un AirTag, y compris les modèles modifiés.. L'objectif de la campagne Kickstarter est fixé à 16 941 euros , et 12 675 euros ont déjà été collectés à l'heure d'écrire ces lignes. Bien entendu, et malgré une entreprise qui a pignon sur rue (Berkeley Varitronics Systems collabore parfois avec les autorités aux US), il faudra prendre en compte les éventuels risques d'une campagne de financement participatif avant de se lancer.