Des AirTags dévoilent un trafic de recyclage de baskets !

A l'origine, une audacieuse initiative de retraitement des déchets

Des abus dans le programme !

Image Reuters

Image Reuters

Image Reuters

La réponse officielle !

ne tolèrent pas le retrait ou l'exportation non autorisé de chaussures collectées dans le cadre de ce programme et restent déterminés à protéger l'intégrité du processus de collecte et de recyclage

Loin de leur utilisation première, les AirTags ont permis de montrer quelques faiblesses au niveau du traitement des bagages dans les aéroports , de retrouver sa voiture volée voire d’ appréhender des comportements harcelants En 2022, le gouvernement singapourien et la firme Dow (spécialiste des produits chimiques) se sont alliés dans un effort commun visant à transformer les semelles en caoutchouc et des composants intermédiaires de chaussures pour. Une enquête sur le programme a déterminé que toutes les chaussures données n'ont pas été recyclées, mais ont plutôt étéEn effet, c'est la très sérieuse agence de pressequi s’est lancée dans une phase d’investigations active. Ayant eu vent de quelques ratés dans ce programme,Dans une très longue enquête, il a été révélé que les chaussures tracées ont été prises en charge par. Celui-ci aurait été embauché par une. Notons au passage qu'une paire semble avoir été récupérée par un seul individu dans le conteneur de tri, pour son usage personnel.A priori, les chaussures en question se sont retrouvées dans des magasins de seconde main, bien loin de l'objectif de la récolte ! Comme de précédentes affaires,. Ils ont en effet retrouvé eux-même une des paires boostée avec un AirTag, dans une échoppe du pays. En effet, personne n'avait pensé à vérifier les baskets et à se débarrasser des petites balises La firme a par la suite confirmé l’exclusion de ce spécialiste de l’occasion à partir du 1er mars. En revanche, on ne sait quelle suite pénale pourrait être donnée à l'affaire.Cette firme internationale et renommée Dow a insisté sur le fait que les partenaires du projet