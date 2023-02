L'App Ryvo permet de créer et de participer à des concours de photos sur iPhone

Ryvo : une App pour créer et participer à des concours de photographie

une expérience amusante et conviviale aux photographes amateurs et professionnels qui cherchent à mettre en valeur leurs compétences et à découvrir de nouveaux talents

Disponible gratuitement au téléchargement

Selon les développeurs, l'application Ryvo a été conçue pour offrir. I(plusieurs thèmes récurrents sont proposés, comme la photo du mois, le noir et blanc, les animaux, les portraits, la nourriture, ou encore les véhicules),. Chaque concours dispose d'une date de début et de fin et ce sont les utilisateurs qui votent pour leurs clichés préférés. Certains concours sponsorisés par des marques ou constructeurs disposent de prix pour le ou les gagnants, ce qui offre une petite motivation supplémentaire, en sus des trophées délivrés aux vainqueurs de chaque concours.. Le programme nécessite 191,4 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone ou un iPod touch sous iOS 15.0 minimum. L'application est disponible en anglais et en français et ne comprend pas d'achat intégré.