Remplacer les smartphones par des lunettes AR d'ici 2027 ! Meta y croit, et vous ?

Meta a partagé récemment avec ses employés sa feuille de route sur les quatre années à venir pour les casques de réalité mixte et les lunettes AR. Selon la firme, les lunettes AR connues sous le nom de code Orion en interne devrait entrer en phase de test d'ici 2024 et ne seraient pas proposées au grand public avant 2027.Contrairement aux casques de réalité mixte, la firme pense que les utilisateurs pourront porter ces lunettes toute la journée, et, peut-être sous la forme d'un bracelet qui devrait. Meta imagine également une montre connectée optionnelle intégrant cetteet offrant des possibilités supplémentaires, comme le suivi de santé, ou une caméra filmant le visage du porteur lors d'appels en visioconférence pendant que les lunettes montrent ce que regarde l'utilisateur. Les lunettes permettraient d'afficher des informations sur le monde qui nous entoure, y compris des publicités (un point très important pour Meta, bien entendu, comme vous pourrez le constater dans l'encart ci-dessous), d'offrir une traduction en temps réel, mais également de projeter desde nos contacts afin de converser avec ces derniers. Selon Alex Himel, vice-président de la branche AR chez Meta :Si l'enthousiasme est palpable,(notons que si les lunettes remplacent réellement les smartphones, la marge au niveau du tarif sera importante), le tout en réussissant faire oublier l'imagede la firme, un point sur lequel Apple pourrait tirer son épingle du jeu.D'ici là, la firme entend s'appuyer sur le succès du casque VR Meta Quest en proposant dès 2023(que le Meta Quest 2), coûtant également unque l'itération précédente. Cette nouvelle génération devrait proposer un moderepensé et une réalité mixte permettant d'évoluer dans le monde réel (ou tout du moins au domicile) avec le casque sur la tête, tout en plaçant des éléments virtuels où bon vous semble et en buvant votre café (exercice périlleux s'il en est ^^).qui aurait tendance à s'essouffler trois ans après le lancement du Quest 2.(et le tarif, NDLR).e (nom de code Ventura), avant de lancer un casque haut de gamme (nom de code La Jolla) par la suite. Ce modèle à la technologie avancée devrait offrir une meilleure définition afin de permettre de lire du texte et de travailler confortablement., que ce soit chez Meta, mais également chez les concurrents, dont devrait bientôt faire partie Apple.