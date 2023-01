Pour quelle raison Facebook viderait volontairement la batterie de l'iPhone ?

Une batterie en berne

Des tests non autorisés à grande échelle

negative testing

Dans les colonnes du, un chercheur spécialisé dans les données et ex-salarié de Meta revient surdes applications de Mark Zuckerberg.Ces dernières sont en effeten énergie et leur utilisation prolongée peut avoir des répercussions sur. Par le passé et sur de nombreux fils d'actualité, les utilisateurs se sont plaints d'une baisse drastique d'autonomie avec les apps de Facebook, sans pour autant y voir de raisons malveillantes.Mais cet ancien employé suggère une autre raison derrière ce comportement. Les applications de Meta auraient tendance à-iPhone ou Android, peu importe- et ce, afin d'. D'après lui, cela aurait été utilisé à de nombreuses reprises sur des téléphones à l'insu de leur propriétaire, et donc sans autorisation.La pratique (dite) permet aux entreprises techs de tester certaines fonctionnalités ou résoudre des problèmes tels que la vitesse d'exécution de l'application ou de chargement d'une image / vidéo.Pourtant, il n'estime pas avoir commis de faute, invoquant un. Il ne supportait pas l’idée que potentiellement quelqu’un puisse avoir besoin de son téléphone pour appeler les urgences ou en cas d’accident et soit dans l’incapacité de le faire, Facebook ayant décidé de faire ses petits tests. A ce jour, le groupe n'a apporté aucune réponse à cette nouvelle accusation...