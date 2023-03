L'iPhone 15 Pro pourrait proposer des boutons sensibles à la pression

Des boutons avec retour haptique sensibles à la pression ?

Des boutons actifs, même quand l'iPhone est éteint

Selon une publication sur le forum de nos confrères de MacRumors (postée par un utilisateur indiquant avoir une source au sein de l'équipe de développement logiciel de l'iPhone et qui avait déjà donné des indications qui se sont avérées sur la Dynamic Island des iPhone 14 Pro avant leur présentation officielle), les ingénieurs de Cupertino seraient actuellement en train de tester plusieurs options pour le comportement des nouveaux boutons de volume à retour haptique de l'iPhone 15 Pro.. Ces différents comportements étant gérés par la partie logicielle, les deux pourraient être proposés à l'utilisateur (où aucun, bien évidemment).La même source indique qu'Apple étrenneraitReste à trouver un intérêt à cette nouveauté, si ce n'est qu'elle permettrait de continuer à gérer le volume d'une enceinte ou d'écouteurs pendant un certain temps alors que l'iPhone est éteint (mais quid de la lecture si l'iPhone est la source ?). Actuellement, l'iPhone peut encore être localisé et servir pour le paiement lorsque la batterie est à zéro ou que l'appareil est éteint. Pour rappel, les iPhone 15 Pro pourraient arborer un unique bouton à bascule pour gérer le volume (à l'image de l'iPhone 3G) et un bouton de sourdine dotés de retour haptique (pas de mouvement physique du bouton, mais une vibration pour signifier son activation à l'utilisateur, comme sur les trackpads des MacBook Air et MacBook Pro, ou le bouton Home depuis l'iPhone 7).