L'iPhone 15 Pro devrait être vraiment plus cher...

Toujours plus cher...

Le point sur l'iPhone 15

L'inflation n'aidant pas, Jeff Pu, analyste émérite de, vient de publier une nouvelle note de recherche détaillée. En effet,: cadre en titane, boutons avec semi-conducteurs et un retour haptique, puce A17 Bionic, RAM accrue, un objectif périscope..., sans compter la hausse du prix de la main d'œuvre ou celle de la délocalisation.Pour rappel, aux États-Unis, les prix se sont maintenus depuis la sortie de l'iPhone X et l'iPhone XS Max. L'iPhone Pro a commencé à 999 dollars et le Pro Max a commencé à 1 099 dollars.Mais cette année risque d'être plus chère pour tout le monde et le consommateur devra donc en assumer une partie.Pour 2023 , les modèles Pro seraient dotés d'uneles iPhone 15 et iPhone 15 Plus d'une A16 Bionic. MaisTous les modèles -dont la production semble avoir débuté- seraient dotés d'un modem Snapdragon X70 de Qualcomm et davantage de RAM (8 Go contre 6 actuellement pour les modèles Pro). Enfin ils bénéficieraient d'un. Selon Ming-Chi Kuo, les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient gagner en autonomie et obtenir une vitesse de transfert plus rapide.En outre Apple devrait accentuer les différences entre les modèles Pro et non Pro.: pas de LTPO, ni de taux de rafraichissement variable allant jusqu'à 120Hz), pas de ProMotion, ni écran toujours éclairé Après trois ans de bords droits, il semblerait qu'Apple revienne aux bords incurvés, dans un cadre en titane qui serait plus mince.(mais tout plat) et conserverait les mêmes dimensions.à tous les modèles de la gamme.(et deux Taptic Engines) .