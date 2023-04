Deux ans après sa commercialisation, quel bilan pour la 5G en France ?

Une belle accélération

la croissance la plus élevée depuis son lancement commercial en décembre 2020

Quel avenir pour la 5G ?

. C'est ce qu'il ressort du bilan trimestriel publié par le régulateur des télécommunications (Arcep), avec une accélération du nombre d'utilisateurs tricolores.Côté chiffres,, soit 2 millions de plus que le trimestre précédent. Soit. Sur un an, 5,2 millions de Français supplémentaires ont passé le cap de la 5G, la part de marché des cartes SIM 5G atteignant désormais 10% du total.. La croissance des usagers 4G connaît un léger ralentissement : + 7 % en un an (+ 4,4 millions) après près de deux années autour de + 10 %.Côté connectivité, au 1er janvier 2023, l'Agence nationale des radiofréquences enregistrait(dont environ 30 000 pleinement opérationnels).Pour expliquer cette tendance, on peut évidemment se pencher(avec une meilleure couverture la rendant plus accessible au plus grand nombre). Ou encore laEn pratique, pour le moment, ce serait surtout les milieux de l'industrie et les professionnels qui profitent le plus de la 5G.