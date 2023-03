L’iPhone SE aura-t-il toujours sa place chez Apple, en 2024 ?

Des informations du côté de la production

Le point sur l’iPhone SE 4

Mais ce mois-ci, il serait plutôt question de l’iPhone SE de 4e génération , pressenti pour 2024. En effet,Pour rappel, elle n’aurait pas réussi à fournir le volume initial de dalles OLED destinées aux iPhone 15 en raison de problèmes de production, Samsung et LG récupérant la majorité des commandes. Pour se rattraper, le fournisseur se concentrerait sur la production de panneaux OLED, cette fois pour l'iPhone SE 4, avec quelque 20 millions d’unités estimées pour l’année prochaine. Voilà de quoi rassurer les fans de ce modèle.Dernièrement, l’avenir du petit iPhone a paru incertain. Aux dernières rumeurs,pour des soucis de production et de qualité., au vu de la gamme assez complexe d’Apple et du nombre d’iPhone toujours en vente.très populaire. En outre, il permet également de recycler d’anciens composants, de rentabiliser des lignes de production (et baisser le coût de production) ou de proposer une version low-cost.Dans ses conditions, Apple a tout intérêt à conserver l'iPhone SE à son catalogue.A priori, l'iPhone SE 4 serait donc doté d’un écran OLED de 6,1 pouces et une puce 5G conçue par Apple . Pour rappel, l'iPhone SE actuel est équipé d'un écran LCD de 4,7 pouces avec des cadres plus épais. Par la suite, Ross Young a déclaré qu'il avait entendu dire que l'iPhone SE 4 utiliserait un panneau OLED ce qui serait corroboré aujourd’hui.