Humane dévoile son mystérieux produit ! Une révolution qui remplacera le smartphone ?

Un secret bien gardé

familière, naturelle et humaine

Le boitier dépassant de la poche de la veste d'Imran Chaudhri

La firme Humane dévoile enfin son premier produit

C'est un nouveau type d'appareil portable et une plateforme qui a été entièrement conçu dès le départ pour l'intelligence artificielle. Et il est complètement autonome. Vous n'avez pas besoin d'un smartphone ou de tout autre appareil.

Nous aimons dire que l'expérience est sans écran, transparente et sensible, vous permettant d'accéder à la puissance du calcul tout en restant présent dans votre environnement, rétablissant un équilibre qui semblait inapproprié depuis un certain temps maintenant.

humain

Humane a été fondée en 2017 par Imran Chaudhri, concepteur de l'interface de l'iPhone, et Bethany Bongiorno, ex-membre de l'équipe œuvrant sur la division UI à Cupertino, qui ont ensuite été rejoints par nombre d'ex-employés d'Apple comme Patrick Gates (ex directeur de l'ingénierie d'iCloud, FaceTime et Messages) ou encore Ruben Caballero (vice-président de l'ingénierie chez Apple et membre de l'équipe en charge de l'iPhone originel) afin de travailler sur. Après plusieurs salves d'une communication baignée de mystère (préserver un produit des fuites est un exercice difficile de nos jours), un virage vers l'IA et différentes levées de fonds auprès de grands noms de la tech comme Microsoft, OpenAI, Qualcomm et SK Networks,Imran Chaudhri a ainsi profiter de la conférence TED2023 à Vancouver pour monter sur scène et faire une présentation du premier produit signé Humane, dont plusieurs extraits vidéo ont évidemment été publiés sur le net. Il s'agit(par exemple), dont la partie supérieure (qui doit donc dépasser)(le son pourra certainement être diffusé sur des écouteurs afin de simplifier l'utilisation dans certains situations),. Point important,, comme un coup de fil avec le nom de votre éventuel interlocuteur projeté sur la paume de la main, une traduction de l'anglais au français diffusée avec la voix de l'utilisateur, un résumé des informations que vous avez manquées pendant que vous étiez occupé (mails, messages, évènements ajoutés au calendrier), ou encore la capacité d'obtenir des informations sur un objet placé en face de la caméra (ici, une barre chocolatée avec une analyse en fonction de vos éventuelles restrictions alimentaires).. Par exemple, la démonstration ne montre pas exactement comment Imran Chaudhri accepte l'appel de sa femme (une requête vocale ? Un geste ?). En effet, bien que l'interface projetée sur sa main affiche ce qui ressemble à des boutons, l'homme ne semble pas interagir avec ces derniers., mais il faudra davantage d'informations afin de pouvoir vérifier de quoi est vraiment capable l'appareil en conditions réelles. Il est en effet encore difficile de cerner les possibilités en se basant uniquement sur une présentation dont les ficelles sont parfois assez éloignées de la réalité.. Si ce but est éminemment louable, le challenge est de taille. L'appareil sera-t-il assez complet pour remplacer totalement le smartphone, ou devra-t-on simplement ajouter un autre appareil à notre arsenal technologique quotidien ? Nous attendons avec impatience de plus amples détails sur le fonctionnement de l'appareil afin de savoir si ce dernier sera réellement capable de tenir ses promesses. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et idées au sein des commentaires ci-dessous.