La mystérieuse firme Humane veut que vous emportiez l'IA partout avec vous

Une firme entourée de mystère, mais toujours pas de produit

certaines des entreprises technologiques les plus influentes au monde

la production de la prochaine génération de technologie personnelle

s'efforceront d'intégrer la technologie dans les voitures et autres appareils non spécifiés.

Un société tournée vers l'avenir et l'IA

Notre premier appareil permettra aux gens d'emporter l'IA partout avec eux. C'est une période passionnante, et nous nous sommes concentrés sur la façon de construire la plate-forme et l'appareil qui peuvent exploiter pleinement la véritable puissance et le potentiel de cette technologie. Nous sommes au début de la prochaine ère de l'ordinateur et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons commencer le voyage pour remodeler fondamentalement le rôle de la technologie dans la vie des gens.

La société Humane vient d'annoncerIl semblerait que l'on trouve Microsoft, OpenAI, Qualcomm et SK Networks parmi les entreprises ayant mis la main au portefeuille. Le porte-paroles de la firme ajoute que bien que le premier produit se concentrera sur, Humane ajoute que des société comme LG et Volvo Cars Tech FundPour rappel, Humane a été fondée en 2017 par Imran Chaudhri, concepteur de l'interface de l'iPhone, et Bethany Bongiorno, ex-membre de l'équipe œuvrant sur la division UI à Cupertino, qui ont ensuite été rejoints par nombre d'ex-employés d'Apple comme Patrick Gates (ex directeur de l'ingénierie d'iCloud, FaceTime et Messages) ou encore Ruben Caballero (vice-président de l'ingénierie chez Apple et membre de l'équipe en charge de l'iPhone originel) afin de travailler sur une mystérieuse technologie familière, naturelle et humaine. Si Humane a communiqué à plusieurs reprises sur son projet, le produit en lui-même reste un secret bien gardé, exercice pourtant ô combien difficile de nos jours. Lors de l'événement Voices 2022,, accompagnant cette annonce d'un visuel non moins mystérieux (voir image ci-dessus). Nous ne devrions donc pas avoir à attendre longtemps avant de vérifier si ces propos cachait un produit véritablement révolutionnaire, ou s'il ne s'agit que d'un feu de paille.