Tile veut coller ses traqueurs sur votre chat

Un traqueur pour suivre votre chat...à la maison

Chez Tile, les chats regardent vers le haut, toujours

Une autonomie de 3 ans

Le Tile for Cats, uniquement proposé aux US pour le moment, est. L'ensemble fait un peu bricolage grossier, y compris sur les clichés issus du marketing de la firme (comme l'image ci-dessus, légèrement modifiée par votre serviteur). Tile précise que la portée du traqueur en Bluetooth est de 250 mètres, et que ce modèle n'a pas été conçu pour un usage en extérieur. Il servira donc à traquer votre animal chez vous.Si vous disposez d'un chat malicieux et d'un domicile assez vaste pour que votre animal soit introuvable,(le Sticker seul en vaut 30). Il existe de nombreux accessoiristes proposant ce type de produit, que ce soit pour les Tile ou des traqueurs d'autres constructeurs comme les AirTags, avec une finition plus léchée (^^), permettant ainsi d'éviter de mettre sur le cou de votre chat un support avec de larges ouvertures qui pourraient se prendre n'importe où (par exemple dans une haie ou un grillage, dans lesquels apprécie tout particulièrement de passer ma fidèle Simone, mais évidemment ce traqueur n'étant pas fait pour l'extérieur, aucun souci). Le Tile for Cats est certifié IP67 et compatible avec Alexa, Siri et Google Asistant.