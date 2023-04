De nouvelles images de l'iPhone 15 Pro !

Des boutons de volumes traditionnels finalement ?

très fiable

iPhone 15 Pro à gauche, iPhone 15 à droite

Un nouveau bouton de sourdine avec retour haptique

Plusieurs rumeurs évoquent l'arrivée de boutons à retour haptique (ils ne bougent pas physiquement mais transmettent des vibrations pour confirmer l'activation, comme les trackpads des MacBook Air et MacBook Pro, ou le bouton Home depuis l'iPhone 7) en lieu et place des boutons physiques des modèles actuels. Toutefois, il était jusque-là question d'un seul bouton pour le volume avec éventuellement la possibilité de f aire glisser le doigt dessus pour gérer le niveau du son Ces nouveaux rendus tendent toutefois à confirmer un changement au niveau du bouton de sourdine., à l'image du bouton d'action de l' Apple Watch Ultra Si les caméras devraient tout de même prendre de l'embonpoint cette année, l. Pour le reste, ces rendus confirment la présence d'un port USB-C, de bordures très fines autour de l'écran, ainsi que de bords du châssis plus arrondis que sur les modèles actuels.