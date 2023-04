Les EarPods USB-C accompagneront les iPhone 15

Les EarPods USB-C entrent en production

Un produit qui pourrait s'avérer utile

Avec l'arrivée des premiers iPhone dotés d'un port USB-C, de nombreux accessoires vont devoir évoluer, dont ceux de Cupertino. Selon le leaker au bon taux de prédictions avérées ShrimpApplePro , les écouteurs filaires d'Apple seraient déjà entrés en phase de production de masse depuis quelque temps. Ainsi,Les écouteurs filaires en USB-C restent assez rares, et, comme ceux d'iPad privés de sortie casque, et pourquoi pas de Mac. Ces écouteurs sont plutôt bon marché, les versions Lightning comme mini-jack3,5mm s'affichant à 19 euros sur la boutique officielle, et, par exemple pour l'audio en temps réel (les jeux, la M.A.O, la montage vidéo)., mais le microphone placé sur le fil avec la télécommande intégrant les boutons de volume et de sourdine offre souvent un meilleur son à vos interlocuteurs que les modèles sans fil. Les bruits de couloir évoquant le retrait de la sortie casque sur les Mac ont eu leur heure de gloire, mais Apple, dans sa grande mansuétude, n'a pas encore perpétré cet ultime outrage. Croisons les doigts pour que cela n'arrive pas de sitôt.