Apple pensait passer à l’USB-C sur l’iPhone 16

Apple a bien testé des iPhone 15 Lighting avant 2022

Historique du chargeur unique

Apparemment,Les modèles d'iPhone 15 équipés d'USB-C au lieu de Lightning étaient en cours de test dès janvier 2022. Cela semble. Mais les travaux préparatoires de la Commission Européenne ont sans doute joué leur rôle dans ce changement de développement.Le but est ici d'imposer à l'ensemble des fabricants de smartphones, tablettes et casques audio d'utiliser un formant unique, l'USB-C. A priori certains produits -jugés trop petits- ne seraient pas concernés tout de suite, comme les montres ou les écouteurs sans fil. L’Apple Watch ou les AirPods devraient être sauvés pour le momentMais si Apple a choisi de se confirmer en avance, elle n'en a pas dit son dernier mot au niveau du contrôle de ses appareils.Ainsi, elle pourrait continuer de surveiller les caractéristiques des accessoires afin d'assurer une certaine sécurité et un bon fonctionnement.Pour rappel, les ports USB-C pourraient différer selon les modèles d'iPhone 15, certains étant limités à l'USB 2.0 (avec des débits de 480 Mb/s, comme la dernière génération d'iPad ). Les modèles Pro pourraient bénéficier d'un port USB-C/Thunderbolt (avec des débits nettement plus élevés de 40 Gb/s).