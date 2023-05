Apple mettra fin au service gratuit Mon flux de photos le 26 juillet 2023

Mon flux de photos : un service gratuit lancé en 2011

Arrêt du service le 26 juillet 2023

À l’avenir, Photos iCloud sera la meilleure option pour synchroniser sur l’ensemble de vos appareils les photos et vidéos que vous prenez et les stocker en toute sécurité dans iCloud.

Pour rappel,(et sans que le poids des photos soit décompté de votre stockage iCloud) les photos prises avec un iPhone, iPad , iPod touch ou que vous avez ajouté à votre photothèque depuis un Mac ou un PC dans les 30 derniers jours (dans la limite de 1000 clichés). Ce service a depuis été remplacé avantageusement par la photothèque iCloud,Notons que, et que les clichés n'étaient pas proposés sur iPhone, iPad, iPod touch et Apple TV en pleine résolution mais avec une définition adaptée à l'appareil., ajoutant que le chargement de nouveaux clichés cessera un mois avant la fin du service, soit à partir du 26 juin 2023. Les clichés proposés par ce service étant stockés sur au moins un de vos appareils,, et recommande aux utilisateurs d'enregistrer au sein de la bibliothèque les clichés qui n'y figurent pas encore.