iOS 16.5 : toutes les informations des vols United Airlines sur son iPhone

Savoir où se trouve son avion directement depuis l'écran de verrouillage



Des informations en temps réel

La dernière version de l'application sur iPhone permet d'ajouter la prise en charge des Lives Activities et ainsi. Parmi ces dernières on trouve les cartes d'embarquement, la porte d'embarquement et son numéro de siège, ainsi que l'accès à un compte à rebours jusqu'à l'heure de départ (mieux qu'un calendrier de l'avent).Les informations sontmême lorsque l'iPhone est verrouillé et que l'application United est fermée. Sur l' iPhone 14 Pro et Pro Max, elles peuvent également être consultées dans la Dynamic Island.Rappelons tout d’abord queDe par leur fonction, elles sont sensiblement identiques à certains widgets, mais apparaissent sur ledésormais dévolu aux notifications. Il en est de même pour l’qui permet aux développeurs de plancher sur la fonction au sein d’applications tierces.Rappelons quePour les autres iPhone (iPhone 14 et ceux des générations précédentes), la fonction sera accessible depuis l'écran de verrouillage, pour fournir des informations dynamiques en temps réel. Ces dernières sont sensiblementà certains widgets, mais apparaîtront sur le bas de l'écran désormais territoire privilégié des notifications.Pendant la WWDC de 2022, Apple avait montré comment ces Live Activities pourraient être utilisées