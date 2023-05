Vous pouvez désormais utiliser un compte WhatsApp sur plusieurs iPhone

WhatsApp sur plusieurs iPhone

vous pouvez désormais utiliser WhatsApp sur plusieurs téléphones.

Un déploiement en cours

dans les semaines à venir

• Vous pouvez désormais utiliser WhatsApp sur plusieurs téléphones. Pour connecter un iPhone en tant qu'appareil connecté, appuyez sur l'option Connecter cet appareil sur l'écran d'enregistrement du numéro de téléphone.



• Vous pouvez désormais sauvegarder des messages importants pour plus tard lorsque vous utilisez les messages éphémères. Appuyez longuement sur un message et sélectionnez Garder pour démarrer.



• Ajout de nouveaux outils de superposition de texte pour le statut, y compris des polices et des couleurs d'arrière-plan mises à jour



• Les GIF sont désormais lus automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'appuyer dessus.

• Ajoutez un lien d'appel WhatsApp à l'application Calendrier d'iOS en sélectionnant Ajouter au calendrier lorsque vous créez un lien d'appel à partir de l'onglet Appels.





Ces fonctionnalités seront déployées dans les semaines à venir. Merci d'utiliser WhatsApp !

WhatsApp Messenger Whatsapp Inc. Télécharger

Après la prise en charge de la fonctionnalité sur Android,Cette nouveauté devrait ravir certains utilisateurs puisqu'il fallait auparavant transférer le compte WhatsApp à chaque fois que vous désiriez l'utiliser sur un autre appareil. La fonctionnalité est différente de celle proposée depuis quelque temps permettant de disposer de son compte WhatsApp sur un navigateur ou un autre appareil comme un ordinateur ou une tablette.La mise à jour est d'ores et déjà disponible gratuitement au téléchargement sur l'App Store, mais. Cette fonctionnalité s'avérera particulièrement pratique pour ceux qui utilisent au quotidien un appareil professionnel ainsi que leur smartphone personnel, ou encore dans certaines entreprises.