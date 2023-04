Quel "super-pouvoir" propose désormais WhatsApp ?

Keep in Chat

super-pouvoir

Soyez un super héros sur WhatsApp

Keep in Chat

C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui la possibilité de garder des messages dans la discussion tout en et accordant un super-pouvoir aux personnes qui en sont à l'origine. En effet, nous considérons que c'est à vous de choisir si les messages que vous envoyez peuvent être gardés ou non.



Ainsi, si quelqu'un essaie de garder un message que vous avez envoyé, vous aurez la possibilité de vous y opposer. Dans ce cas, personne ne pourra le garder à nouveau et il disparaîtra dans le délai imparti, comme prévu. Vous avez donc le dernier mot sur les messages que vous envoyez.

Disponibilité dans les prochaines semaines pour tous

WhatsApp Messenger Whatsapp Inc. Télécharger

En effet,. Normalement, ces derniers disparaissent au bout de 24h, 7 jours ou 90 jours, selon les paramètres choisis par les utilisateurs.Cette nouvelle fonction, répondant au petit nom de, permet ainsi de sauvegarder les messages qui sont considérés comme importants (lieu de rendez-vous, date d'anniversaire...).Mais certains pourraient être dérangés par ce nouveau paramètre, allant à l'encontre de la nature du message (ne pas laisser de trace). Aussi est-il possible pour les expéditeurs de choisir les types de messages qui peuvent être sauvegardés.Notons que cette fonction est aussiL'administrateur du groupe dispose en effet de deux choix : autoriser tout le monde à sauvegarder des messages ou en conserver le seul droit.