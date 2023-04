Vous pouvez désormais utiliser WhatsApp sur plusieurs smartphones !

WhatsApp sur plusieurs smartphones

Un déploiement en cours

Aujourd'hui, nous améliorons encore notre offre multi-appareils en introduisant la possibilité d'utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs téléphones.

Une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs, vous pouvez désormais lier votre téléphone comme l'un des quatre appareils supplémentaires, comme lorsque vous vous connectez avec WhatsApp sur les navigateurs Web, les tablettes et les ordinateurs de bureau. Chaque téléphone lié se connecte à WhatsApp indépendamment, garantissant que vos messages personnels, médias et appels sont cryptés de bout en bout, et si votre appareil principal est inactif pendant une longue période, nous vous déconnectons automatiquement de tous les appareils compagnons.

Associer des téléphones en tant qu'appareils compagnons facilite la messagerie. Vous pouvez désormais passer d'un téléphone à l'autre sans vous déconnecter et reprendre vos conversations là où vous les avez laissées. Ou si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise, des employés supplémentaires peuvent désormais répondre aux clients directement depuis leur téléphone sous le même compte WhatsApp Business.

Ceux qui utilisent l'application de messagerie de Meta sur plusieurs iPhone et smartphones Android savent qu'il faut alors autoriser le transfert du compte WhatsApp sur chaque appareil, rendant l'usage de WhatsApp dans ces conditions particulièrement agaçant.. La fonctionnalité est différente de celle proposée depuis quelque temps permettant de disposer de son compte WhatsApp sur un navigateur ou un autre appareil comme un ordinateur ou une tablette. D'ailleurs la firme propose désormais de recevoir un code à usage unique sur le smartphone pour accéder à WhatsApp sur le Web, en sus de la possibilité de scanner un QR code.Cette fonctionnalité s'avérera particulièrement pratique pour ceux qui utilisent au quotidien un appareil professionnel ainsi que leur smartphone personnel, ou encore dans certaines entreprises.